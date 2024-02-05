Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Şubat 2024 15:09
Tek hekim raporunu hangi bölümden alabilirim?

Özeller vermiyor, sağlık ocağı da ben veremem dedi. Devlet hastanesinin hangi bölümüne randevu almam gerekiyor?


Dgncnns
Aday Memur
05 Şubat 2024 15:16
randevuyu saglik kurulundan alacaksin randevu günü de sekretere tek hekim raporu istiyorum dersen ona göre dilekçe yazdırır sana

lastcheva
Aday Memur
05 Şubat 2024 15:19

Teşekkür ederim

Dgncnns, 1 saat önce
randevuyu saglik kurulundan alacaksin randevu günü de sekretere tek hekim raporu istiyorum dersen ona göre dilekçe yazdırır sana

pekgozenes
Aday Memur
05 Şubat 2024 15:58

genel cerrah yada dişçiler halleder :)

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