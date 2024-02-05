Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Şubat 2024 15:12
3+1 45A eş mazeretinde yüklenilmesi gereken belgeler

Ben sisteme sadece görev yeri belgesini belirtir belgeyi ekledim bir sorun olur mu başka bir belge daha gerekiyor mu


Esma bal
Aday Memur
05 Şubat 2024 15:13

Sistemde eş durumu belgesi yazıyor o ne tam olarak bilmiyorum


Sedat Yılmazi
Aday Memur
05 Şubat 2024 15:42

eşinizin çalıştığı kurumdan aldığı görev belgesi gerekiyor sadece


Esma bal
Aday Memur
05 Şubat 2024 15:53

Belgeyi aldım sistemde eş durumu belgesi yazıyor ya o kısma yükledim belgeyi

Toplam 3 mesaj

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