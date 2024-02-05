KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Şubat 2024 16:18
KPSS Çalışma Arkadaşı Arıyorum 90+
Hem çalışıyorum hem kpssye hazırlanıyorum. Hedef branş birinciliği. Benim gibi durumda olanlar var mıdır? Çalışmaya yeni başlayan olursa çok daha iyi olur.

Çok Yazılan Konular

kültür ve turizm 65 kişilik alım turizm bölümüTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Meb 4001 ilanı 4200 kişi alımında neden başvurmadınız?Belediyelerin şirket üzerinden yandaş alımıZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)GSB Büro Personelinden Ticaret Bakanlığına AtananlarBiz muhendisler unutuldukKültür Turizm Bakanlığı Büro Personeli 5 nereleri kaç puanla tercih edeceksiniz?Kadroludan sözleşmeliyeBilgisi Olanlar Lütfen Yardım Edebilir Mi

Sözlük

Doğa gezisi 1 intihar 1 eyvallahı olmamak 2 dünyanın en yalnız insanı 2 şeriat islam mıdır sorusu 1 önemli günler 3 Evli olup ayrı illerde yaşamak 5 Zorda olanin elinden tutmak 4 bulgu 4 Zayiflamak için öneriler 2

Son Haberler

Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardıkFAST Ödeme İste Katman Servisi devreye alındıDepremde hayatını kaybeden vatandaşlar için okullarda saygı duruşu6 Şubat depremlerinde 51 bin 665 yaralı nakledildiBelediye başkan adayı cinsel saldırıdan tutuklandı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci