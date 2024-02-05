KPSS Çalışma Arkadaşı Arıyorum 90+

Hem çalışıyorum hem kpssye hazırlanıyorum. Hedef branş birinciliği. Benim gibi durumda olanlar var mıdır? Çalışmaya yeni başlayan olursa çok daha iyi olur.

Hem çalışıyorum hem kpssye hazırlanıyorum. Hedef branş birinciliği. Benim gibi durumda olanlar var mıdır? Çalışmaya yeni başlayan olursa çok daha iyi olur.