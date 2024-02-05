KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


05 Şubat 2024 16:56
Atama sayısının artırılması

Sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısının 27 binden 36 bine çıkarılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.


AnThea
Aday Memur
05 Şubat 2024 18:02

Kadrolu hekimlerin sözleşmeli statüde çalıştırılmasıyla ilgili bir konuymuş

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