Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Şubat 2024 17:12
çkys sonrası yıllık izin
çkys ye düştükten sonra yıllık izin alınıyor mu

hkmtcldr
Aday Memur
05 Şubat 2024 17:21
alınır çkys den sonra 30 gün içinde ayrılman lazım izin kullanırsın 30 günden az olmak kaydı ile. izin dönüşü ayrılabilirsin

zgnzgn
Aday Memur
05 Şubat 2024 17:30
rapor da aynı durum geçerli mi

zgnzgn
Aday Memur
05 Şubat 2024 17:31
yani raporluyken çkys ye düştüğünde ya da çkys ye düştükten sonra rapor aldığında bir sorun oluyor mu?
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