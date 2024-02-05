çkys sonrası yıllık izin

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
harcırah için ikamet3+1 45/a eş mazereti ile yer değişikliği kurası2023 yılı sağlıkta unvan değişikliği tercih ve sonrası tüm işleyiş2024 657/4b sozlesmeli es durumu tayinitayin yol harcırahSağlık Teknikeri Güncel Maaş3+1 Eş durumu tayini3+1 45A eş mazeretinde yüklenilmesi gereken belgelerçkys sonrası yıllık izin Hemşirelikten tıbbi sekreterliğe geçiş yapmak
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci