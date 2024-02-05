KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Şubat 2024 18:53
4001 Tarım Orman ın kapatacağı puan

Selam arkadaşlar, en düşük atama puanının 88.5 olacağını düşünüyorum.Sebebini 7 Şubat'tan sonra açıklayacağım.Umarım yanılırım.

Ama hesaplama yöntemime şapka çıkaracaksınız.


KpssUzmanim
05 Şubat 2024 18:57

En düşük puanla kapatacak 2 tane il tahminim var.Söyleyip tercihleri etkilemek istemediğim için onları da 7 Şubat'ta söyleyeceğim.


Kpsbirincisi
Genel Müdür
05 Şubat 2024 19:23

Bravo sana aferim.

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