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Editörler : alex 10


05 Şubat 2024 21:00
Süper Lig Tahmin Yarışması 25. Hafta

Maç Başlangıcı: 9 Ocak 2024 Saat: 20:00

Adana demir- Kasımpaşa

Karagümrük-Pendik

Galatasaray-Başakşehir

Sivas-Rize

İstanbul-Gaziantep

Konya-Ankaragücü

Fenerbahçe-Alanya

Trabzon-Hatay

Samsun-Antalya

Kayseri-Beşiktaş

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Sözlük

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