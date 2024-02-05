Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


05 Şubat 2024 21:09
gelir idaresi ünvan değişikliği
gelir idaresinde ünvan değişikliği yada kurumda yükselme ne kadar sürede açılıyor ?

Çok Yazılan Konular

Hizmetli Unvan DeğişikliğiEmeklilikUnvan değişikliğiİstifa sonrası geri dönüş hk.GSB unvan değişikliği acilKültür ve Turizm Bakanlığında Çalışan Mimar ve MühendislerGİH Uzman unvanına ilişkin bilgilendirme platformu.Üniversite memurluğu yapan var mı?Naklen atamaya tabii kurumlar

Sözlük

Çocukluk hatırası çizgi filmler 5 cefapişe 3 önemli günler 3 Evli olup ayrı illerde yaşamak 5 tv izleyerek uyuyan insan 1 dalları bastı kiraz 2 Hayalini kurup olmasini istediğiniz bir şey 6 muhalefete güvenmediğimiz için oy vermiyoruz diyen seçmen 5 esnaf 1 tablo 1

Son Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 2023'te yeni yolcu rekoruEvinde ölü bulunan Kaymakam için tören düzenlendiİngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi konuldu'Senin gibi taksicileri arkadan vursunlar' diyen müşteri özür dilediDepremlerde yaşamını yitirenler için sabah namazında hatim duası yapılacak

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci