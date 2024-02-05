Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Şubat 2024 22:23
eş durumu zorunlu görev süresi
2022 ağustosta eş durumu ile eşimin yanına geldim benim en erken tayin isteme tarihim ne zaman olur?

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