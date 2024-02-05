Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


05 Şubat 2024 22:34
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde Öğretim Üyeliği

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde öğretim üyeliği hakkında bilgisi veya tecrübesi olan (olumlu/olumsuz yönleri, özlük hakları, çalışma ortamı vs) arkadaşların yorumlarını bekliyorum.

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