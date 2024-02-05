Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Şubat 2024 22:44
Nisan 2023 kadroya geçen üniversite personeli sağlık bakanlığı sözleşmeli alıma başvuru yapabilir mi

5 yıllık üniversite çalışanıyım geçen sene kadro geldi bu alımda sağlık bakanlığına başvuru yapabilir miyim?


yudem07
Aday Memur
05 Şubat 2024 22:53
Naklen atama konusunda sıkıntı var ancak 657 memur olduğunuz için sözleşmeli pozisyona yeniden atanmada sıkıntı olmayacağını düşünüyorum.

Hilal0146
Aday Memur
05 Şubat 2024 23:08

bu şekilde geçen var mı yakın çevrenizde?


Die4Freedom
Aday Memur
05 Şubat 2024 23:14

yerleşsen de ataman yapılmaz. tek taraflı fesih sayılıyor kadroya geçiş.


Hilal0146
Aday Memur
05 Şubat 2024 23:14

nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz örnek var mı çevrenizde?


Hilal0146
Aday Memur
05 Şubat 2024 23:15

ben kılavuzu okudum hatta daha öncekileri de 2014 e kadar.


Hilal0146
Aday Memur
05 Şubat 2024 23:16

şöyle diyor 657 için sıkıntı yok 4b ise 1 yıl geçmiş olması lazım sözleşme feshinden.


Hilal0146
Aday Memur
05 Şubat 2024 23:18

bakanlık beni 657


Hilal0146
Aday Memur
05 Şubat 2024 23:21

bakanlk beni 657 olarak mı görüyor 4b sözleşme fesh etmiş olarak mı


Die4Freedom
Aday Memur
05 Şubat 2024 23:28

son 1 yıl içerisinde aynı unvanda sözleşmeli pozisyonda çalışmış isen 4 istisnası var. bu 4 istisna nedeniyle fesih etmediğiniz için istisna kapsamına girmiyorsunuz.


Die4Freedom
Aday Memur
05 Şubat 2024 23:29

Kadroya geçme dilekçeniz aslında sözleşmeden fesih etmeniz anlamına geliyor.

Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) (Değişik: 14/05/2018-2018/11809) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur.

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