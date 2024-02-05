Askerliğe elverişli - elverişsiz yardım!?

(RAPOR)

-AÇIKLAMA-

Psikiyatrik açıdan bilinen ilk işlemidir.Yakınması: Askeri ortamlarda sıkıntı, gerginlik, bunalım, askerliğe uyum sağlayamama, ailesel sıkıntılar, keyifsizlik, mutsuzlukGeliş Ruhsal Muayenesi: Ayakta ve yaşında görünümde, çevresine ilgisi azalmış, giyiniş ve tuvaletine özeni azalmış, mizacı sıkıntılı, sosyabilitesi beklentili, konuşma ve ses tonu ağlamaklı, mimik ve jestleri sıkıntı ifade eder tarzda, hareketleri huzursuz, uyku azalmış, iştah azalmış, bilinç açık, yönelim tam, algı tabii, düşünce akışı normal olup amaca varıyor, düşünce içeriği sosyal-ailesel sorunları ile birlikte askerliğe uyum sorunları üzerine yoğunlaşmış, dikkat normal, bellek normal, nesnel ve öznel yargı tam, zeka normal düzeyde, duygulanım gerginlik tarzında bozulmuş, davranışları gözleme göre psikomotor aktivitesi normal olup askeri işlevselliği azalmıştır, homisidal suisidal düşünce plan saptanmadı.Öyküsüne göre; 25 yaşında, bekar, 2 aylık er, sivilde psikiyatri başvurusu ve ilaç kullanımı olmadığı, sivilde de uzun süredir keyifsizliğin eşlik ettiği, isteksizlik nedeniyle genelde evden çıkmadığı, askerliğe uyum sağlamakta zorluk çektiği, yakınmalarının birlik içerisinde arttığı, keyifsizliğinin olduğu, enerjisiz hissettiği, uykuya dalmakta güçlük çektiği, iştahının azaldığı bu nedenle tarafımıza sevki ile birlikte başvurduğu anlaşılmaktadır. Kıta anket formunda askerin uyku düzeni, iştahsızlığının bozukluğu ve aşırı duygusallığı yönünde gözlemlerin olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan ruhsal durum muayenesi ve klinik gözlem sonucunda mevcut tablosunun "uyum bozukluğu" ile uyumlu olduğu tıbbi kanaatine varılmış olup tedavisine hava değişiminde devam etmesi uygundur.

-KARAR-

TANI: F43.2-Uyum BozukluğuKARAR: C/17, 21 (YİRMİ BİR) GÜN HAVA DEĞİŞİMİ UYGUNDUR.İNZAR: HAVA DEĞİŞİMİ SONRASINDA KITASINA KATILMASI RDM TARAFINDAN TAKİP EDİLMESİ, TEDAVİ ALDIĞI SÜREÇTE BİRLİK İÇİNDE UYUM ARTTIRICI ÖNLEMLERİN ALINMASI (SİLAHLI GÖREV VERİLMEMESİ, CAN DOSTU VERİLMESİ, SPOR İÇİN DESTEKLENMESİ PSİKOLOG GÖRÜŞMELERİNİN YAPILMASI, GÖREV VERİLİRKEN NİTELİKLERİNİN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI VB.) ÖNERİLİR. YAKINMALARININ DEVAMI HALİNDE İVEDİLİKLE SIRALI SİCİL AMİRLERİ TARAFINDAN İMZALANMIŞ, FOTOĞRAFLI, ONAYLI ASKERİ İŞLEVSELLİK DEĞERLENDİRME VE KIT?A KANAAT FORMU (MEVCUT DURUMDA ASKERİ İŞLEVSELLİĞİNİN NASIL OLDUĞUNU BELİRTEN; NÖBET TUTUP TUTAMADIĞINI, SİLAHLI GÖREVLERE KATILIP KATILAMADIĞINI, BİRLİK İÇERİSİNDE KÖTÜ ÖRNEK TEŞKİL EDİP ETMEDİĞİNİ, KENDİSİNE VEYA ETRAFINA RİSKLİ DAVRANIŞLARININ OLUP OLMADIĞI GİBİ ÖZELLİKLERİ BELİRTEN) FOTOĞRAFLI ONAYLI, TARİHLİ, EVRAK NUMARALI SEVK YAZISI İLE PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİ MÜRACAATI UYGUNDUR.