Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


05 Şubat 2024 23:21
maas promosyonu

İBB ve bazı ilçelerde, maaş promosyonları güncellenecekmiş, doğru duyum mu?

Çok Yazılan Konular

Hakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Yapikredi promosyonGuncel sosyal denge sozlesmeleribelediye güvenlik arşiv? lütfen bakar mısınız 2024 Naklen Atama Kontenjanlarıtebliğ süresi.İBB Promosyon GüncellemeMaaş ÖdemesiBilgisayar Programcısı KadrosuBelediye hakkında

Sözlük

tv izleyerek uyuyan insan 1 sofizm 1 Hayat bir gündür o da bugündür 2 indiana jones olsam 1 Gametofobi 1 muhalefete güvenmediğimiz için oy vermiyoruz diyen seçmen 5 esnaf 1 İyi geceler sözlük 1 müslüman olsalar ramazanda kan dökmezler 1 eyvallahı olmamak 1

Son Haberler

Kök hücre kiti vurgunu: 2'si öğretim görevlisi 5 tutuklamaTÜİK açıkladı: Ocakta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerDeprem bölgesinde bir yılda 50 milyona yakın muayene yapıldıKendilerini polis-savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 10 kişi tutuklandıPolisi görünce tırı bırakıp kaçan sürücü, taksiyle geri dönünce yakalandı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci