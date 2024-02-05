Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Şubat 2024 23:25
ÖDDK(önemli)

Arkadaşlar merhaba.Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunun üyesiyim.I.dönem karar defterine bazı öğrencilerin davranışları hakkında kararlarımızı aldık.Fakat kararların altına imza atmamıştık.

Yönetmelikte belirttiği üzere karar verildikten sonra bu karar tazı ile çocuğun velisine tebliğ edilir.Eğer veli edecekse itirazını eder.Bu itiraz süreci bittikten sonra karar kesinleşir ve eokula işlenir.

Kuruldaki diğer arkadaşları bu konuda uyarmama rağmen dönem sonu diye kararı veliye tebliğ etmeden eokula işlediler.Şimdi tatilden sonra bu dönemin başında kararları veliye tebliğ edecekler.Yani ters iş yapıyorlar, veliye itiraz hakkını tanımadan kararı kesinleştiriip eokula işlediler.Bana bu durum uygun gelmediği için geçen dönemki kararların altına imza atmak istemiyorum bu mümkün müdür böyle bir hakkım var mı, yoksa ?zaten eokula işlenmiş imzanı atıp atmaman çok önemli değil? mi diyorsunuz?

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