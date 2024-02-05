Meb ve sağlık bakanlığı eş durumu hakkında.

Ben 3+1 ile sağlık bakanlığında çalışıyorum ve 1 yılım bile dolmadı.

Mebde çalışan ve 3+1?in 1 yılı dolmamış öğretmen eşim ile ikimizin de 1 senesi dolduktan sonra eş durumu tayini yapabilir miyiz? Yapma imkanımız var ise kim kimin yanına gider?

Yoksa ikimiz de 3 senemizin dolmasını mı beklemeliyiz?