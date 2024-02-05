Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Şubat 2024 23:55
Psikolog silah alınması ve Meslek içi komiser yardımcılığı

Merhaba arkadaşlar Bir sene önce psikolog tarafından silahım alındı meslek içi komiser yardımcılığına girebilir miyim . Polnet sayfasındaki bütün şartlarım uygundur Cevap için teşekkür ederim.


parismoskovalondra
Aday Memur
06 Şubat 2024 00:56
dostum psikolog silahını almış, geri vermezse nasıl komiser olacaksın eğitimlerde silah kullanacaksın? şayet mülakatlardan önce silahını geri alırsan, mülakatta bu durum karşına çıkmaz mı? zaten az kişi alıyorlar bu durum senin negatifine olur. bana kalırsa boş ver.

Alfa26
Aday Memur
06 Şubat 2024 01:03
Aldın mı silahını geri ?

sicilyalı44
Aday Memur
06 Şubat 2024 01:12

Hayır silahı almadım süreç devam etmekte

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