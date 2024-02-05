Psikolog tarafından silah alınması ve Komiser Yardımcılığı sınavı

dostum psikolog silahını almış, geri vermezse nasıl komiser olacaksın eğitimlerde silah kullanacaksın? şayet mülakatlardan önce silahını geri alırsan, mülakatta bu durum karşına çıkmaz mı? zaten az kişi alıyorlar bu durum senin negatifine olur. bana kalırsa boş ver.

dostum psikolog silahını almış, geri vermezse nasıl komiser olacaksın eğitimlerde silah kullanacaksın? şayet mülakatlardan önce silahını geri alırsan, mülakatta bu durum karşına çıkmaz mı? zaten az kişi alıyorlar bu durum senin negatifine olur. bana kalırsa boş ver.