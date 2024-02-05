Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Şubat 2024 23:55
Psikolog tarafından silah alınması ve Komiser Yardımcılığı sınavı

Merhaba arkadaşlar Bir sene önce psikolog tarafından silahım alındı meslek içi komiser yardımcılığına girebilir miyim . Polnet sayfasındaki bütün şartlarım uygundur Cevap için teşekkür ederim.


parismoskovalondra
Aday Memur
06 Şubat 2024 00:56
dostum psikolog silahını almış, geri vermezse nasıl komiser olacaksın eğitimlerde silah kullanacaksın? şayet mülakatlardan önce silahını geri alırsan, mülakatta bu durum karşına çıkmaz mı? zaten az kişi alıyorlar bu durum senin negatifine olur. bana kalırsa boş ver.

Alfa26
Aday Memur
06 Şubat 2024 01:03
Aldın mı silahını geri ?

sicilyalı44
Aday Memur
06 Şubat 2024 01:12

Hayır silahı almadım süreç devam etmekte


dryddddddd
Aday Memur
06 Şubat 2024 01:53
boşver gomser olmayı Gih ol hayatının tadını çıkar kafa anlamında zaten silahı da verince kimse karışmaz artık gomser olsan artık sıra da gelmez rütbe için en fazla boşgomser olursun değmez sen güzeli 8 5 Gih

iyilikiyidir01
Memur
06 Şubat 2024 09:35
gözünü sevdıgım canını yedım polıslıgı kaldıramamıssın stresını amırlıgın stresını nasıl kaldıraxaksın. memurken kendın den mesul iken bak sevkedılmıssın amırken en az altındakı 30 kısıden sorımlu iken nasıl dayanacaksın bu strese. memur umursamaz davranır müdürden fırcayı sen yersın altındalı memur usulsüzlük mu yapıyor yapmıyor mu onu denetle et evrakları incelemeden basarsan imzayı sureklı bır stres boşver sen memur kal.
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