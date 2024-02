4001 ciler katılır mısınız bilmem ama...

Gardaşlar şimdi 4001 için Meb de 4200 kadroda full sözleşmeli almışlar.Sözleşmeli kadrolar dolmuş.

Daha sonraki 2 alımda kadrolu alım olmuş.Yani her sene sözleşmeye gerek kalmadan çalışanlar için açılmış kadro.Bu da yüksek puanla Meb de sözleşmeli başlayanların buraları tercih etmesine neden olmuş.Çünkü adam her sene ne sözleşmeyle uğraşim karşim demiş.O yüzden Mebden sonraki alımlar yüksek kapamış.Ama Tarım alımına bakarsak full sözleşmeli.Yani adam zaten Mebde sözleşmeli çalışıyor tarıma neden geçsin.Bi de Meb de herkes evinin yanına atanmıştır zaten.Bi daha neden kurum değişsin.Bu yüzden benim görüşüm katılan katılır tabi Tarımda puanlar Meb in devamı olur 83leri görür diye düşünüyorum.İnş olur.Bu olursa atananlar bana bişey ısmarlasın artık o gadder analiz ettik gardaş Sssss