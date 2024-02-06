KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Şubat 2024 02:15
Lisans okurken önlisans KPSS' ye girip atanabilmek mümkün mü?

Lisans 1.sınıftayım diyelim ki 2.sınıfta bir önlisans programına başladım bu bölüm tıbbi dökümantasyon olsun 3.sınıfın sonunda bitirmiş olacağım bundan sonra lisanstan mezun olmadan önlisans kpss ye girsem ve elimde iyi bir puan olsa bu puan ile sonrasında atanmam mümkün mü? yoksa lisans mezunu olduktan sonra problem yaşar mıyım acaba merak ediyorum.


Hande Özalp
Aday Memur
06 Şubat 2024 06:58
Lisans mezunu olana kadar önlisanstan atanabilirsiniz lisans mezunu olduğunuz gün sadece lisanstan atanabilirsiniz
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