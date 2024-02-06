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06 Şubat 2024 07:07
Karel Santral Servisi

Merhaba değerli forum üyeleri telefon santralleri üzerine hizmet veren bir firmada çalıyorum ve bu konuda uzman sayılırım. Dileyen olursa telekom ile ilgili konularda yardımcı olmaya hazırım iyi forumlar. Beşiktaş Karel Santral Servisi &#10132;

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