Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Şubat 2024 09:08
Yedek Astsubay Konusunda Bilgi

Arkadaşlar merhaba, hiç bir bilgi sahibi olmamam nedeni ile bir kaç soru sormak istiyorum. Ben 2 yıllık önlisans adalet mezunu bir icra memuruyum. 27 yaşındayım. Bu sene içerisinde tecil sürem bitiyor. Yedek Astsubaylık'a başvurmak istiyorum 12 aylık. Bunun çıkma ihtimali sizce nedir? Denemeye değer mi? Bilmem gereken bir şey var mıdır? bilgisi olan bir arkadaş aydınlatırsa çok mutlu olurum. İyi forumlar

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