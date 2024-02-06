Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


06 Şubat 2024 09:17
Ek çerçeve anlaşma protokolü

kamu işçileri için yapılan ek protokolden memnun musunuz ?

yapılan bu protokol aslında çok bir kazanım sağlamadı . sözleşmesi 1 mart olan işçiler mart ayında enflasyon farkı alacaktı zaten, bunun adını ek protokol olarak yazıp kabul ettiler.

sendikalar başarısızlığına bir yenisini ekledi.

benim çalıştığım kurum TEİAŞta mevcut sendika tes-iş ten istifalar başladı.

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