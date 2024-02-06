KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


06 Şubat 2024 10:02
e haciz

ben gençlik sporda sözleşmeli olarak çalışıyorum bana önceki işimden babamın yaptığı işten 450bin lira vergi borcu e hacizi gelmiş. şirket benim üzerimdeydi babam kullanıyordu ama battı fetö deprem olayları yüzünden. bu saatten sonra ne yapmalıyım ? yardımcı olur musunuz

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