Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Şubat 2024 10:10
Asm izin durumu
asmde çalışan hemşire arkadaşlar ücretsiz izin hakkınız oluyor mu doğum sonrasında yada 5 yılı doldurduktan sonra izin durumunda hastaneye mi dönüş oluyor nasıl oluyor?

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