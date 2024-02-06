3+1 sozlesmeli hemsire polis esi

merhaba arkadaslar ben polisim esim hemsire olarak muhtemelen atanacak lisans hemsire mezunu esim bir yılını doldurduktan sonra yanima gelebilir mi yoksa kuraya mı tabi saglik bakanliginda nasil oluyor bilgisi olan aydinlatirsa sevinirim

merhaba arkadaslar ben polisim esim hemsire olarak muhtemelen atanacak lisans hemsire mezunu esim bir yılını doldurduktan sonra yanima gelebilir mi yoksa kuraya mı tabi saglik bakanliginda nasil oluyor bilgisi olan aydinlatirsa sevinirim