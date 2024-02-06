Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Şubat 2024 10:33
Adalet Bakanlığından 399 a geçiş

Arkadaşlar adalet bakanlığı bünyesinde kadrolu olarak hizmet yapıyorum merkezi atama ile Ziraat teknikeri olarak atandım bugün istifa dilekçemi verdim lakin görüştüğümde istifa onayımın ortalama 1 ayda anca geleceğini söylediler dilekcemde 14/02/2024 tarihi itibariyle istifa ettiğimi belirttim istifa onayim gelmeden şeker fabrikasına gidip imza atip basliyabilir miyim cunku şeker fabrikasi da 19 unda iş başı olarak çağırıyor bu konuda tecrübesi olanlar paylaşabilir mi


Dokumancı28
Aday Memur
06 Şubat 2024 12:02

+++

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sandık görevlisiTayini çıkanlara tebliğ geldi mi?Can Güvenliği Tayini Hak.Hizmet gereği il dışı tayinAdliyelerde çay ocaklarıGeçeyim mi sağlık bakanlığına kararsızımCezaevi personeli ve sorunları..Hukuk Bürosu İsmi Yardım ! Kadrolu ikmden belediyeye geçişİnfaz koruma sürgün

Sözlük

Hayalini kurup olmasini istediğiniz bir şey 2 Oportünizm 1 yaşının gereği gibi davranmak 4 tablo 1 sofizm 1 6 Şubat 2023 Gazineptep ve Maraşta meydan gelen depremler 2 şu an çalan şarkı 3 ferrari 1 cefapişe 3 Özgürce uçabiseniz ne yapardıniz 15

Son Haberler

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördüAdalet Bakanı Tunç, İstanbul'a gittiKonya'da tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldüDeneyimle geleceği şekillendir, Maltepe seninle güzel!Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına saldırı girişimi: 2 ölü, 6 yaralı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci