Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Şubat 2024 10:45
lisans önlisans
arkadaşlar herkese merhaba 2022 önlisans KPSS ye girdim KPSS ye girdiğimde lisans bölümü okuyordum ama bitmemişti lisans bölümüm 2023 yolunda bitti önlisans KPSS nin süresinin dolmasına 6-7 ay var nü süre zarfında önlisantan atanabilir miyim? hakkım saklı tutuluyor diye biliyorum teşekkür ederim

Hilal0146
Aday Memur
06 Şubat 2024 11:21

Evet atanabilirsiniz diğer kpss dönemi lisanstan girmeniz lazım artık önlisanstan giremezsiniz


yunusakcaalan
Aday Memur
06 Şubat 2024 11:23
teşekkür ederim hocam şimdi ÖSYM sordum onlarda aynı şeyi söyledi
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Nisan 2023 kadroya geçen üniversite personeli sağlık bakanlığı sözleşmeli alıma başvuru yapabilir miSözleşmeli Mill Eğitim Bakanlığına tercih verildi ama gitmek istemiyor bir sıkıntı olur mu?3+1 45/a eş mazereti ile yer değişikliği kurası2023 yılı sağlıkta unvan değişikliği tercih ve sonrası tüm işleyişiller arasi ckys suresiharcırah için ikamet3+1 Eş durumu tayiniMobbing2024 657/4b sozlesmeli es durumu tayini2023 Kasım Açıktan Atama

Sözlük

gaye edinmek 1 esnaf 1 emeklemek 4 türklerin öğrenemediği şeyler 3 Kill Shot 2023 1 Evli olup ayrı illerde yaşamak 3 yaşının gereği gibi davranmak 4 kurda kuşa yem olmak 2 tv izleyerek uyuyan insan 1 Oportünizm 1

Son Haberler

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördüAdalet Bakanı Tunç, İstanbul'a gittiKonya'da tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldüDeneyimle geleceği şekillendir, Maltepe seninle güzel!Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına saldırı girişimi: 2 ölü, 6 yaralı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci