Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Şubat 2024 10:49
Polislerden hukuki danışmanlık almayın

Çünkü polisler daha çalıştığı birimlerin yönetmeliklerini bile okumayan, mesleği doğru-yanlış göre göre icra eden, yaptığı işlemleri hangi kanuna dayanarak yaptığını bile bilmeyen insanların çoğunlukta olduğu bir meslektir. Hukuki sorularınızı adliyede çalışan, hakim, savcı ve avukatlara sormanız doğru bilgiye ulaşmanızda isabetli bir karar olacaktır.


uAYur ccc
Memur
06 Şubat 2024 11:16
kişisel düşüncelerini (Türk Polis Teşkilatı) rumuzuyla yapmak ne kadar etik ?

Yatabare
Aday Memur
06 Şubat 2024 11:27
benimde gördüğüm polislerin hakim savcı ve birçok avukattan daha fazla kanun ve mevzuatlara hakim olduğu

kral122
Daire Başkanı
06 Şubat 2024 13:21

Yenı nesil Avukatlardan daha fazla hukuk bıldiiğimiz işi Bıliyoruz sen almasanda olur


Vzf33
Aday Memur
06 Şubat 2024 13:24

Hassktr ordan dangalak incitmiş polisler seni belli

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