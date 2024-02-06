KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


06 Şubat 2024 11:09
YÖK 66 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı

İİBF 6 kişilik büro 79 ile kapatmış yedekler 77 müdürle kapatmış yuh artık


Tutunamayanlarr
Aday Memur
06 Şubat 2024 11:12

77 küsürle


galat-ımeşhur
Aday Memur
06 Şubat 2024 11:25

79 virgül kaç

Toplam 2 mesaj

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