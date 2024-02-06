Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Şubat 2024 11:34
Geçici görevlendirme onaylanma süresi

Geçici görev dilekçesi kaç güne açıklanıyor geçici görevle giden varsa cevaplayabilir mi?

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