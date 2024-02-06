KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Şubat 2024 11:52
Heyet raporu

Astsubaylik heyet raporuma 2 tane saglam alamadım gidip heyete basvurmamam durumunda bir cezasi varmı 45 gün içinde yollanmamasi durumunda yada

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