Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Şubat 2024 11:59
Asalet tasdik olmadan ms hastası polis memurunun durumu

asaletim tasdik değil MS hastası olduğumu öğrendim elenir miyim?

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