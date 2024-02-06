Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Şubat 2024 12:11
temmuz zam oranı %30 altı olmayacak
ben herkesin tam tersi olarak düşünüyorum. enflasyonun ilk 6 ay yükselerek ilerleyeceğini seçim sonrası ilk 3 ay %6 nın altında olmayacağını düşünüyorum

shatıf
Memur
06 Şubat 2024 12:16
malesef mümkün görünmüyor. Toplu sözleşme zammının üzerine 5 puan bile gelse iyi diyebiliriz. Bence tek umudumuz enflasyonun yılın 2.yarısında iyice düşmesi ve alacagımız 10 15 puan zammın anlamlı bir hal alması.

üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
06 Şubat 2024 13:03

ben de Bülent Ersoy un Zeki Müren den hamile kalacağını düşünüyorum :))


Teddd
Aday Memur
06 Şubat 2024 13:05
Bu düşünceniz imkansız Zeki Müren öleli yıllar oluyor.
üçbuçukali, 34 dk. önce

ben de Bülent Ersoy un Zeki Müren den hamile kalacağını düşünüyorum :))


rebirthgokhan
Şef
06 Şubat 2024 13:08

bırak 30u %20yi görürsen şükret


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
06 Şubat 2024 13:09

ya spermlerini dondurduysa :))

Teddd, 32 dk. önce
Bu düşünceniz imkansız Zeki Müren öleli yıllar oluyor.
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