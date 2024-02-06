Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Şubat 2024 12:12
mezun olduğumu yöksis bildirmemiş

merhaba arkadaşlar iyi forumlar.Ben 2020 yılı eylül ayında üniversiteden mezun oldum.Tecilim o günden bu güne kadar 2026/12 görünüyordu. Ancak şimdi bana 2020 de okulu bitirdiysen en geç 2022 de askerliğe başvurmuş olman lazımdı diyerek 1 ocak 2023 ten 05.02.2024 e kadar olan süre için 50 bin tl ceza veriyorlar. Ancak benim e devletimde tecilim 2026 göründüğü için ben herhangi bir işlem yapmamıştım. Burada kanunen benim sorumluluğumda olan bir şey var mıdır ? Üniversite bittiğinde yök bildirmese bile sen bildirmek zorundaydın mezun olduğunu derler mi cezaya itiraz etsem ?

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