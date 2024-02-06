Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Şubat 2024 12:23
gorevde yukselme mevzuat

Kurumum bugün görevde yükselme ve unvan değişikliği için talep toplamaya başladı. Görevde yükselme için 3 yıl şartı koşmuşlar bunu karşılayamıyorum. Unvan değişikliği için böyle bir ifade yer almıyor. YHS Hizmetliyim çift lisans diplomasına sahibim unvan değişikliği sınavına girebilir miyim?

Sınava girebiliyorsam

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi olmak üzerine iki diplomam var.

Hangi unvanlara başvurabilirim. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor yardımcı olabilir misiniz? Hergün tuvalet yıkıyorum aylardır bu haberi bekliyordum yıl şartına kahroldum


2ven
Memur
06 Şubat 2024 12:36

ünvan değişimi teknik bölümlerden başvuru alır


psikolojikdanışmanım
Aday Memur
06 Şubat 2024 12:42

Yani teknik kadrodan teknik kadro için mi?

Sınıflar arası geçiş olmuyor mu unvan değişikliğinde

2ven, 1 saat önce

ünvan değişimi teknik bölümlerden başvuru alır


2ven
Memur
06 Şubat 2024 13:11

Burada MEB'in yaptığı örnek ünvan dğeişikliği sınavı başvuru kılavuzu var. Detayları buradan inceleyebilirsin.

https://personel.meb.gov.tr/www/mill-egitim-bakanligi-personeline-yonelik-unvan-degisikligi-yazili-sinavi-hakkinda-duyuru/icerik/1152

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