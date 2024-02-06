Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Şubat 2024 12:27
Sınıf birleştirme

Meslek liselerinde ayrı iki sınıf kültür derslerinde bir arada meslek derslerinde ayrı sınıflarda olması mümkün müdür?

Bu işlem mevzuata uygun mudur?

Öğretmenlere ek ders ödemesi nasıl olmalı?

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