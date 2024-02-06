Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Şubat 2024 12:51
Adalet Bakanlığı itiraz disiplin
merhaba uyarma kınama aylıktan kesme disiplin amiri tarafından veriliyor. itiraz disiplin kuruluna 7 gün içinde yapılıyor kurul 30 gün içinde karar veriyor. aylıktan kesme kurul kararindan sonra mı 60 gün idare mahkeme süresi yoksa ceza tebliğinden sonra mı 60 gün icinde Bilen var mı arkadaşlar

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