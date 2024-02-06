Adalet Bakanlığı itiraz disiplin

merhaba uyarma kınama aylıktan kesme disiplin amiri tarafından veriliyor. itiraz disiplin kuruluna 7 gün içinde yapılıyor kurul 30 gün içinde karar veriyor. aylıktan kesme kurul kararindan sonra mı 60 gün idare mahkeme süresi yoksa ceza tebliğinden sonra mı 60 gün icinde Bilen var mı arkadaşlar

merhaba uyarma kınama aylıktan kesme disiplin amiri tarafından veriliyor. itiraz disiplin kuruluna 7 gün içinde yapılıyor kurul 30 gün içinde karar veriyor. aylıktan kesme kurul kararindan sonra mı 60 gün idare mahkeme süresi yoksa ceza tebliğinden sonra mı 60 gün icinde Bilen var mı arkadaşlar