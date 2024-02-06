KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


06 Şubat 2024 13:08
Arkadaşlar MSB sivil memur alımına başvuran oldu mu?

Ben 29 kişilik İİBF uzman memur alımına başvurdum sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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