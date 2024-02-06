Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Şubat 2024 13:45
adalet bakanlığı geçici görevlendirme iptali

merhabalar zabıt katibi olarak atandım merkez adliyede sınava girdim atamam ilçeye yapılmış komisyon geçici görevlendirme ile merkez adliyeye görevlendirme yapmıştı ancak görevlendirmeler iptal edildi ilçe adliye 60 km uzaklıkta eşim kadrolu memur ancak ilçeye tayin isteyemiyor çünkü çalıştığı kurum ilçede yok benim haklarım neler 3 artı 1 memurun hiç bir hakkı yok mu mazeret aile birliği ile yaşadığım merkez adliyeye gitme durumum yok mu herkes 4 sene zorunlu hizmet diyor nasıl bir yol izlemem lazım aynı durumda olan var mı

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