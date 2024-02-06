Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Şubat 2024 13:58
3+1 hk.
arkadaşlar merhaba bu 3+1 4/B sözleşmeli Personel 3 Senenin sonunda aday memurluk süresi var mıdır yoksa 3 sene sonra direk memur kadrosuna atanıp sadece 1 yıl tayin yasağı mı vardır

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