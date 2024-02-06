Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Şubat 2024 14:20
istanbul caglayan adliyesine saldiriyi Polis cesurca onledi...

goruntulere gore polis oldukca tecrubeli ve yasini basini almis biri...

ilk once el bombasi atmaya yeltenen teroristi indiriyor daha sonra da silahla kendisine saldiran kadin teroristi indiriyor.

korkusuzca 2 . teroriste de arka arkaya isabetli ates edip onu da indiriyor. 40-50 li yaslarda oldukca tecrubeli davranmis . ellerinden opulur.

https://www.memurlar.net/haber/1091935/caglayan-adliyesi-ndeki-teror-saldirisina-yayin-yasagi-geldi.html


Poliss155
Memur
06 Şubat 2024 14:22
O saçları boşa agartmamıs abimiz eline sağlık

-KING9
Genel Müdür
06 Şubat 2024 14:26

ekranin en solunda 1 kisi daha var o da koseden adliye icine dogru ates ediyor. o esnada kir sacli polis 2 teroristi indiriyor

https://www.sabah.com.tr/video/haber/caglayan-adliyesinde-polis-noktasina-saldiri-ani-kamerada-video


emareci
Şef
06 Şubat 2024 14:38
Tüm arkadaşlara geçmiş olsun Türk Polisi görevini her zaman yapar Ellerine sağlık haşere temizliği yaptıkları için Maşallah

kulahmed
Aday Memur
06 Şubat 2024 14:47

O yiğitlere selam olsun ellerine sağlık...


Arden01
Aday Memur
06 Şubat 2024 14:54
özel harekattan çıkma abimiz eline koluna sağlık gezi oturtmuş direk kafaya

secret.lifee
Daire Başkanı
06 Şubat 2024 15:25

ülkenin En büyük firmalarından biriyle mahkemelik oldum. Bundan 4 ay kadar önce duruşmalı mahkeme talep ettiler. Avukatım fln yok. Kendim bizzat Tic. Kanunu ve yönetmeliklerden bi savunma hazırladım çünkü avukatlar 20 den aşağı açmıyor ağzını. O büyük firmanın avukatı karşımda konuşamadı bile. Bnce kendinizi hafife almayın. Herşey kanunlarda yazar. Arayıp bulmak sizin işiniz. Hukuki süreçte ilk yapacağınız her zmn için lehinize emsal karar bulmak. Eliniz çok güçlenir. Kanun ve mevzuata gerçekten hakim çok arkadaş var. Teşkilat mensubu olarak bu kanun ve yönetmelikleri bizzat uygulayan biz olmadığımız için uygulamada sıkıntı yaşanabilir. Polislerin adli konulardaki en büyük eksiği gördüğüm kadarıyla usül eksikleri. Dediğim gibi o da tecrübe ile olur. Örneğin adam tüm kanun ve mevzuata hakim ama hangi mahkemeye dava açılacağını bilmiyor. İşte bu usül eksikliği. Bunu bn yaşadım mesela. Davayı kazandım bekliyorum gerekçeli kararı bi türlü gelmiyor. Tahsilat için gerekçeli karar lzm. Artık onu mecbur sordum mah kalemine. Ticaret mahkemesi old için gerekçeli kararın taraflara tebliğini dilekçe ile sizin istemeniz lzm bizzat dedi. Asliye hukuk davası olsa biz yolluyoruz istemeye gerek yok o zmn dedi. Bu mesela usülle ilgili birşey. İşin içinde olmazsan bilemezsin. Genel konularda teşkilat mensupları sorun yaşamaz bakmayın böle paylaşımlara

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