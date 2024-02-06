istanbul caglayan adliyesine saldiriyi Polis cesurca onledi...

ülkenin En büyük firmalarından biriyle mahkemelik oldum. Bundan 4 ay kadar önce duruşmalı mahkeme talep ettiler. Avukatım fln yok. Kendim bizzat Tic. Kanunu ve yönetmeliklerden bi savunma hazırladım çünkü avukatlar 20 den aşağı açmıyor ağzını. O büyük firmanın avukatı karşımda konuşamadı bile. Bnce kendinizi hafife almayın. Herşey kanunlarda yazar. Arayıp bulmak sizin işiniz. Hukuki süreçte ilk yapacağınız her zmn için lehinize emsal karar bulmak. Eliniz çok güçlenir. Kanun ve mevzuata gerçekten hakim çok arkadaş var. Teşkilat mensubu olarak bu kanun ve yönetmelikleri bizzat uygulayan biz olmadığımız için uygulamada sıkıntı yaşanabilir. Polislerin adli konulardaki en büyük eksiği gördüğüm kadarıyla usül eksikleri. Dediğim gibi o da tecrübe ile olur. Örneğin adam tüm kanun ve mevzuata hakim ama hangi mahkemeye dava açılacağını bilmiyor. İşte bu usül eksikliği. Bunu bn yaşadım mesela. Davayı kazandım bekliyorum gerekçeli kararı bi türlü gelmiyor. Tahsilat için gerekçeli karar lzm. Artık onu mecbur sordum mah kalemine. Ticaret mahkemesi old için gerekçeli kararın taraflara tebliğini dilekçe ile sizin istemeniz lzm bizzat dedi. Asliye hukuk davası olsa biz yolluyoruz istemeye gerek yok o zmn dedi. Bu mesela usülle ilgili birşey. İşin içinde olmazsan bilemezsin. Genel konularda teşkilat mensupları sorun yaşamaz bakmayın böle paylaşımlara