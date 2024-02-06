KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


06 Şubat 2024 14:35
Ticaret Bakanlığı

Ticaret bakanlığı gümrük alımı sonuçları ne zaman belli olur?


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
06 Şubat 2024 15:31

Haftaya açıklanır bence kaç puan ile başvurdun hocam


Gazeteligenc
06 Şubat 2024 15:57

75.8 gümrük muhafaza

Mehmet-şeker, 51 dk. önce

Haftaya açıklanır bence kaç puan ile başvurdun hocam


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
06 Şubat 2024 16:03

Ben de muayeneye başvurdum bakalım

Gazeteligenc, 25 dk. önce

75.8 gümrük muhafaza


Gazeteligenc
06 Şubat 2024 16:10

Hayırlısı olsun hepimiz için

Mehmet-şeker, 19 dk. önce

Ben de muayeneye başvurdum bakalım

Toplam 4 mesaj

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