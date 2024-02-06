Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Şubat 2024 14:46
Ücretsiz İzin

Bir memur doğum yaptıktan sonraki 2 yıl ücretsiz izin hakkını kaç kere kullanabilir? İlk çocuğunda kullanmışsa 2. çocuğunda da kullanabilir mi? Yoksa her çocuk için 1 yıl 1 yıl şeklinde mi kullanabilir? Bilgisi olup yardımcı olabilecek varsa sevinirim.


darkkinght
Memur
06 Şubat 2024 14:49

bir çocuk için 2 yıl kullanabiliyorsunuz direkt

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