Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Şubat 2024 15:04
Eş durumu
Nişanlım İstanbul da öğretmen son seçimler ile kadroya geçti bende kadroluyim ikimizde 3 yılı tamamladık Gaziantepte görev yapıyorum eş durumu ile eşimi Antep e getirmek mümkün mü bilgisi olan arkadaşlar bilgi verirse memnun olurum

hakankayitbay
Aday Memur
06 Şubat 2024 15:05
3 yılı tamamlamadık

Nightcall61
Aday Memur
06 Şubat 2024 15:12

3 yıl dolmadıysa bildiğim kadarıyla olmuyor

Toplam 2 mesaj

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