Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Şubat 2024 15:05
maaş
Doğu illeri ile batı illeri arasında maaş farkı var mı acaba saglik teknikeri lisans tskler

shatıf
Memur
06 Şubat 2024 15:10
Evet var, tam mevuzat hükmüne hakim olmamakla beraber 5inci bölgede çalışırken 2020nin parasıyla 1000lira kadar ek alıyordum.

yalnızkurt02
Aday Memur
06 Şubat 2024 15:12
burdurun bir ilçesinde çalışıyorum tayinim antebin bir ilçesine cikti ne kadar fark eder acaba
shatıf, 1 saat önce
Evet var, tam mevuzat hükmüne hakim olmamakla beraber 5inci bölgede çalışırken 2020nin parasıyla 1000lira kadar ek alıyordum.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Kariyer Uzmanları Tek Başlık2024 Temmuz Zam Oranı %20'yi Geçmeyecektir (Üzgünüm)!yüzde 2 cepteŞubat Ayı enflasyon tahmini?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiBüyükşehir tazminatı2024 Şubat Ayı Enflasyon Tahminim En Fazla %4.50'dir.Sıradanlaştırılan bir meslek AkademisyenlikVakıfbank skylimit güncelleme?

Sözlük

İyi geceler sözlük 2 dırar 1 müslüman olsalar ramazanda kan dökmezler 1 Bugün olanlar 8 mübeccel 1 bazı insanlara güvenmeyeceksin 1 Zorda olanin elinden tutmak 4 aşkı anlatan en iyi replik 3 kaskatı kesilmek 2 ikame 2

Son Haberler

Erzurum'da FETÖ üyesi eski polis yakalandıDepremzede aile bir kez daha evsiz kaldıBursa'da geri manevra yapan kamyonetin altında kalan yaşlı kadın öldüÇağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında yaralı vatandaş hayatını kaybettiKurtulmuş: Asrın felaketinde asrın dayanışmasını ortaya koyduk

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci