Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


06 Şubat 2024 15:47
Adli sicili olan biri belediye şirketlerinde çalışabilir mi?

Merhaba .Devletin güvenliğine ve Anayasal düzene ve işleyişe karşı olan suçlar dışından adli sicili olan biri belediye şirketlerinde çalışabilir mi? Cevaplayan herkese şimdiden teşekkürler.

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