KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Şubat 2024 15:52
MSB-Astsubaylık Boy / Kilo Ölçümü

Öncelikle herkese hayırlı kandiller arkadaşlar msb ast önsağlığa gireceğim boy kilo ölçümü yapılırken elbiseli yapılıyormuş e Buda otomatikmen 1 kg kadar farkediyor ben sınırda geçen birisiyim.

Tolerans gösteriyorlar mı ? Sonuçta kıyafet üzerinde oluyor

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