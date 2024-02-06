KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Şubat 2024 15:54
Gazi yakını istihdam hakkından yararlanmadan önce üniversiteye gitmeli miyim ?

Merhabalar 20 yaşındayım, babam zorunlu askerlik sırasında gazi oldu. 10 sene önce kendisi vefat etti. memur olma hakkımdan yararlanmak istiyorum. birkaç sorum olacak, cevaplayanlara şimdiden teşekkür ederim.

1-kpss ye girmeden atanma hakkım var mı ?

2-atanırsam memur olarak çalışırken bir üniversite bitirirsem benim maaşıma ve dereceme direk olarak etki eder mi ?

3-eğer çalışırken mezun olursam sınava tabi olur muyum ?

4-atanmadan önce üniversite bitirmek daha mı mantıklı olur yoksa çalışırken üniversite bitirmek mi

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