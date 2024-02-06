Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Şubat 2024 16:16
Eş Durumu Tayinin Red Edilmesi (emsal İKM'nin naklen atanması) CTE

Merhaba CİK katibi olarak Diyarbakırda görev yapmaktayken deprem sebebiyle Adanada görevlendirildim. Eşimin naklen Adanaya atanmasına müteakip bende Eş Durumu tayini ile Adana'ya tayin talep ettim ancak isteğim dışında Tarsus'a verildim. Eş durumu tayininden feraget dilekçesi yazarak itirazda bulundum yaklaşık 69 gün süre bekletildikten sonra ivedilikle tarsusta göreve başlanılması yönünde yazı geldi bu arada kasım ayında açılan eş durumu tayinine genel müdürlükte görevli personeller talep iletmemizi söylediler ve bizde o eş durumu tayininde de başvuruda bulunduk. Ocakta sonuçların açıklanmasına müteakip benim tayinimin çıkmadığını gördüm benimle birlikte üç arkadaşım daha hemen hemen yakın durumdalar. Bu sebeple değerlendirmeye almadıkları için (ki o tayine başvurduğumuzda Diyarbakır'ın personeli olarak görülüyorduk Adanada geçici görevliydik) itiraz ettik.

Bu eş durumu tayininde benimle aynı şartlarda olan bir İKM'nin tayini (itiraz dilekçesini de kendi ellerimle yazdım) olumlu sonuçlanarak Adana'ya naklen ataması gerçekleşti ancak benim tayinimi naklen yada geçici görevlendirme istememe rağmen 1 yıllık süre şartı nı doldurmadığım gerekçesi ile red ettiler (Ayrıca benim depremde ağır hasar aldı eşyalarımın bir çoğıunı da alamadım) ayrıca başka bir ikm arkadaşımı da 1 yıllık süre şartı ayrıca hizmetine ihtiyaç duyulması sebebiyle red ettiler. Şimdi idare mahkemeye yürütmeyi durdurmalı iptal davası açmak istiyorum ancak bu konu hakkında yeterli bilgi ve tecrübem yok emsal göstereceğim belgeleri de temin etmiş bulunmaktayım. Şimdi tecrübeli arkadaşlarımın yardımlarını bekliyorum.

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