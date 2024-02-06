Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


06 Şubat 2024 16:41
ekpss'ye ilk defa girecekler hangi işlemleri yapıyor?

Sabahtan beri internetin altını üstüne getirdim e-kpss'ye başvurmak için ne yapmam gerektiğini bulamadım.

Yüzde 40 raporum mevcut.

Ösym'yi iki defa aradım. Birincide Nüfuz cüzdanı, engelli raporu ve ve diploma ile aile sosyal politikalar il müdürlüğüne gidip e-kpss 'ye girebileceğime dair bir belge almam gerektiği söylendi.

Ösym'yi ikinci aradığımda daha başvurular başlamadı bekleyin dendi.

Aile sosyal politikalar Ankara il müdürlüğünü aradım açan bile yok. Santral dahi düşmedi.

Gerçekten üzücü ne diyeyim.


mezunolamadim
Aday Memur
06 Şubat 2024 17:15

Başvurular başladığında aile sosyalden sınava girebileceğine dair kağıdı alıp ösym bürosuna gidip başvuru yapıyorsun. Başvurular başladığında aile sosyale giderek işlemlere başlayabilirsin

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